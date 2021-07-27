Немецкий гимнаст Филипп Хердер прокомментировал победу сборной России в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Хердер выделил Артура Далалояна, который в апреле порвал ахиллово сухожилие, но успел восстановиться и выступил на всех шести снарядах.

«Он сейчас участвует в соревнованиях. Взял золотую медаль. Это безумие. Отдаю ему должное», — приводит слова Хердера Bild.

Напомним, финал командного многоборья состоялся в понедельник, 26 июля. Сборную России, помимо Далалояна, представляли Никита Нагорный, Давид Белявский и Денис Аблязин. Они принесли стране первое за 25 лет олимпийское золото.

Сегодня в Токио состоится финал женского командного многоборья, где Россию представят Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова.