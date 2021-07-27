В Токио (Япония), где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, зафиксирован рекордный прирост заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в городе выявлено 2 848 новых случаев. Об этом сообщает NHK со ссылкой на местные власти. До этого максимальное число заболевших за день составляло 2 520 человек, этот рекорд был зафиксирован 7 января.

Напомним, жители Японии выступили против проведения Олимпиады. В день церемонии открытия они устроили массовые протесты.

Олимпиада должна была состояться еще прошлым летом, но была отложена на год из-за пандемии. Игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.