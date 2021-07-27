Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф Олимпийских игр в Токио.

Это стало известно после того, как сборная Бельгии нанесла поражение Польши и лишила её шансов догнать россиян в таблице. Независимо от того, как завершатся оставшиеся матчи, россияне сыграют в четвертьфинале.

Сегодня в 12:00 сборная России встретится с Сербией. По итогам встречи команда займет либо четвертое, либо пятое место в группе. В плей-офф она соответственно сыграет с пятой или четвертой командой по результатам кругового турнира.

Сборная Сербии и команда, занявшая второе место (Бельгия либо Нидерланды), выйдут напрямую в полуфинал.

Ранее в плей-офф вышла женская сборная России. Сейчас она проводит заключительный матч группового этапа с Италией.