Российский тхэквондист Максим Храмцов выступал на Олимпиаде в Токио с травмой руки. Как сообщает ОКР, у спортсмена подозрение на внутрисуставной перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти.

Врач травматолог-ортопед Максим Величко выполнил гипсовую иммобилизацию. Вскоре Храмцов пройдет дополнительное обследование.

Как стало известно ранее, Храмцов сломал руку в мае, но успел восстановиться. Однако в первом же поединке в Токио у него случился рецидив травмы. Несмотря на это, россиянин продолжил борьбу и в итоге завоевал золотую медаль.

В финале олимпийского турнира Храмцов победил представителя Иордании Салеха Эльшарабати со счетом 20:9