В России на вторник, 27 июля, выявлено 23 032 новых случая заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 6 172 812.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 779 человек. 20 116 граждан выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 163,2 млн тестов. 155 380 жителей страны скончались от коронавируса, еще 5 526 950 человек успешно преодолели болезнь.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 2623 человек. В Санкт-Петербурге добавилось 1923 новых случая, в Московской области — 1973.