Российский гимнаст Никита Нагорный обратился к партнерам по команде после победы на Олимпийских играх в Токио.

«Братцы! Команда — тайфун! От всей души! Спасибо вам и низкий поклон! Мы сотворили чудо! Вы герои!» — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме», тегнув Давида Белявского, Артура Далалояна и Дениса Аблязина.

Напомним, в понедельник, 26 июля, российские гимнасты победили в командном многоборье и принесли стране первое за 25 лет олимпийское золото. Далалоян и Нагорный выступили на всех шести снарядах, Белявский и Аблязин сделали по три упражнения.

Стоит отметить, что в апреле Далалоян получил разрыв ахиллова сухожилия и перенес операцию, после чего некоторое время не мог тренироваться.