Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг считает, что руководство «Мерседеса» еще не сделало выбор между Валттери Боттасом и Джорджем Расселлом.

«Это сложное решение, ведь Боттас здорово выступает. Он заслуживает того, чтобы остаться в команде. В то же время Расселл является восходящей звездой, он очень здорово выступает на машине, которая не соответствует нужному уровню», — приводит слова Росберга Express.

Гонщик подчеркнул, что Расселл проводит впечатляющую работу и заслуживает перехода в «Мерседес», поэтому руководству команды будет сложно определиться с решением.

Напомним, Расселл выступает за «Уильямс». Несмотря на то, что его болид является технически почти самым слабым в чемпионате, он выходит в третий сегмент квалификации. В «Мерседесе» ранее сообщили, что решение по составу на следующий год будет принято во время летней паузы.