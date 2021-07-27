Тренер по фигурному катанию Артур Минчук рассказал, что чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выбрали программу под «Лебединое озеро», чтобы сделать ставку на мощную классику в олимпийском сезоне.

«Да. Мощная подача, представление программы, скорость и сила пары – и на одном дыхании. Это все то, что мы хотели показать зрителям, и по мере вкатывания будем показывать еще больше. Постановку делал Николай Морозов», — приводит слова Минчука «Матч ТВ».

Тренер добавил, что пока не готов раскрыть музыку к произвольной программе своих подопечных. По его словам, к сентябрьским контрольным прокатам должны быть готовы обе программы, но сейчас фигуристы готовы показать только короткую.

Напомним, Бойкова и Козловский выступили с новой программой на мастер-классе, который состоялся в Ленинградской области на льду «Игоры».