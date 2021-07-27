Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый выразил мнение, что россиянке Юлии Ефимовой пора завершать карьеру.

«Время Юлии Ефимовой, вы сами понимаете, уже пришло. Надо уже задумываться совсем о других вещах, заканчивать со спортом. Если рассуждать про следующие Игры… Если у Юлии получится подготовиться, то буду испытывать глубокое уважение», — цитирует Садового «РБК-Спорт».

48-летний экс-спортсмен подчеркнул, что Ефимовой будет очень тяжело продолжать карьеру до следующей Олимпиады, потому что после 30 лет сложно набрать хорошую форму.

Напомним, сегодня, 27 июля, Ефимова не смогла побороться за медаль на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде в Токио. В финальном заплыве она заняла пятое место. На своей коронной дистанции 200 м брассом она не выступит, так как не прошла национальный отбор.