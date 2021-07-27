Тренер по фигурному катанию Артур Минчук рассказал, как на одном катке уживаются две сильнейшие пары страны — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

«Искры летят? У нас нет проблем с искрами, ребята просто делают свою работу. Все вопросы личного характера, мешающие тренировкам – это какое-то детство, мне кажется. Если в офисе сидеть рядом с тем, с кем ты конкурируешь, то что ж теперь, не работать, что ли», — приводит слова Минчука «Матч ТВ».

Напомним, оба дуэта тренируются в Санкт-Петербурге в группе Тамары Москвиной. В минувшем сезоне Мишина и Галлямов завоевали золотые медали чемпионата мира в Стокгольме. Бойкова и Козловский являются действующими чемпионами Европы.

Ранее стало известно, что в олимпийском сезоне Бойкова и Козловский будут исполнять короткую программу под «Лебединое озеро».