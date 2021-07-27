Российский гимнаст Давид Белявский прокомментировал победу в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

На своей странице в «Инстаграме» спортсмен опубликовал фрагмент телетрансляции, на котором российская команда ждет итоговую оценку.

«Вот они настоящие эмоции! Медаль, к которой шла наша команда 25 лет! Хочется поблагодарить всех, кто причастен к этой награде, тренеры, специалисты, руководство, Федерация спортивной гимнастики, это много труда и преодолений, из этого и складывается результат», — написал Белявский.

Гимнаст добавил, что для него эта Олимпиада стала третьей в карьере. Он вошел в сборную еще в 2005 году и начинал с молодежного состава.

«Весь путь, который пройден на протяжении 16 лет был не просто так! Мы достигли максимального результата! Ради таких моментов стоит идти к своей мечте и не сдаваться, если сразу что то не получается», — написал спортсмен.

Белявский поблагодарил болельщиков за поддержку, а партнеров по команде — за работу. Напомним, вместе с ним олимпийскими чемпионами стали Никита Нагорный, Артур Далалоян и Денис Аблязин. Нагорный и Далалоян выступили на всех шести снарядах в многоборье, Белявский и Аблязин — на трех.

Сегодня, 27 июля, состоится финал в женском командном многоборье, где Россия выиграла квалификацию.