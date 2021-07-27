Женская сборная России по спортивной гимнастике сегодня, 27 июля, выступит в финале командного многоборья на Олимпиаде в Токио. Аналитики букмекерских контор оценили шансы команды на золотые медали.

Если российские гимнастки сегодня победят, сыграет ставка с коэффициентом 4.25. Это соответствует примерно 23% вероятности. Главным фаворитом турнира считается сборная США, на победу которой ставят за 1.13.

За 11.00 можно поставить на триумф сборной Китая, а за 30.00 — на Великобританию.

Напомним, соревнования стартуют в 13:45 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь. Сборную России представят Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова: