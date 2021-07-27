Британская спортсменка Кимберли Вудс, выступающая в гребном слаломе, не смогла сдержать эмоций после получения штрафа в финальном заезде Олимпиады в Токио.

Вудс получила 58 секунд штрафа и финишировала на последнем, десятом месте. Её результат с учетом наказания составил 177,09 секунды, в то время как победительница показала время 105,50 сек.

Как сообщает Daily Express, спортсменка расплакалась, когда получила штраф.

«Она отличная спортсменка, но первый штраф подкосил её. После этого она просто изо всех сил пыталась не утратить самообладания», — прокомментировала выступление Вудс бронзовый призёр ОИ-2004 Хелен Ривз.

Напомним, победу в гребном слаломе одержала немка Рикарда Функ. Второе место заняла испанка Маялен Чурро, третье — австралийка Джессика Фокс.