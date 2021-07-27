Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поздравил российских гимнастов с победой на Олимпийских играх в Токио.

На своей странице в «Инстаграме» Карпин опубликовал фото с Никитой Нагорным. «Никита — мужик! Красавцы! Наши поздравления Нагорному и всем ребятам», — написал тренер.

«Валерий Георгиевич, спасибо большое! Я вас тоже поздравляю», — ответил Нагорный в комментариях. Очевидно, он имел в виду назначение специалиста в сборную России по футболу.

Напомним, в понедельник, 26 июля, сборная России завоевала золотые медали в командном многоборье. Эта победа стала для страны первой за 25 лет. Помимо Нагорного, за Россию выступили Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян.

Нагорный и Далалоян вышли на все шесть снарядов, Аблязин и Белявский выполнили по три упражнения. Стоит отметить, что весной Далалоян порвал ахиллово сухожилие и был прооперирован, но успел восстановиться.