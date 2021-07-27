Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию об интересе красно-белых к хавбеку «Бенфики» Габриэлу.

«Информация об интересе к Габриэлу не соответствует действительности», — приводит слова Фетисова Sport24.

Ранее издание A Bola сообщило, что Габриэл может продолжить карьеру в «Спартаке». На данный момент игрок не тренируется с «Бенфикой». Он работает с физиотерапевтом и ждет ясности относительно своего будущего. Клуб и агент в это время активно ищут для него новую команду.

В минувшем сезоне Габриэл отыграл 20 матчей в чемпионате Португалии, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Напомним, что «Спартак» и «Бенфика» сыграют между собой по квалификации в Лиге чемпионов.