На летних Олимпийских играх в Токио стартовал финал командного многоборья в женской спортивной гимнастике. Спортсменки начали борьбу за медали в 13:45 по московскому времени.
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Ранее сборная России сенсационно выиграла квалификацию, опередив главного фаворита турнира — сборную США. В составе российской команды за медали будут бороться Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова.
Они выступят в следующих снарядах:
- опорный прыжок — Мельникова, Уразова, Ахаимова
- разновысокие брусья — Уразова, Мельникова, Листунова
- бревно — Уразова, Мельникова, Листунова
- вольные упражнения — Уразова, Листунова, Мельникова
Накануне мужская сборная России завоевала золото командного многоборья.
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