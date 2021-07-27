На летних Олимпийских играх в Токио стартовал финал командного многоборья в женской спортивной гимнастике. Спортсменки начали борьбу за медали в 13:45 по московскому времени.

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Ранее сборная России сенсационно выиграла квалификацию, опередив главного фаворита турнира — сборную США. В составе российской команды за медали будут бороться Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова.

Они выступят в следующих снарядах:

опорный прыжок — Мельникова, Уразова, Ахаимова

разновысокие брусья — Уразова, Мельникова, Листунова

бревно — Уразова, Мельникова, Листунова

вольные упражнения — Уразова, Листунова, Мельникова

Накануне мужская сборная России завоевала золото командного многоборья.