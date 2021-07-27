Боксер из Марокко супертяжелого веса Юнесс Баала проиграл сопернику из Новой Зеландии Давиду Ньике со счетом 0-5 в поединке за выход в четвертьфинал Олимпиады в Токио.

Несмотря на невзрачное выступление, Баала сумел запомниться зрителям. Он попытался повторить прием легендарного Майка Тайсона и укусить своего соперника за ухо. Однако реализовать свою задумку Баала не сумел, поскольку Ньике успел увернуться. Затем он довел поединок до победы и вышел в четвертьфинал, а Баала выбыл с турнира.

Напомним, летние Олимпийские игры должны были состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год. Церемония открытия прошла 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.