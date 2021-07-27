Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» новое фото.

На снимке, сделанном в Монте-Карло, спортсменка позирует в зеленом купальнике.

«Этим летом я точно неравнодушна к зелёному цвету????», — написала Севастьянова.

Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсменка дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.

Севастьянова выросла в Москве, но родилась в Киеве, где на тот момент её родители были в командировке. По результатам опроса жителей 9 стран СНГ, проведенного фондом «Интеграция» и мониторинговым агентством NewsEffector, Каролина признана самой красивой спортсменкой стран СНГ на Играх в Лондоне.