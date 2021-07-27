Американская гимнастка Симона Байлз из-за травмы снялась с финала командного многоборья после первого снаряда на Олимпиаде в Токио.

19-кратная чемпионка мира выступила только в опорном прыжке, где из-за неудачного приземления получила низкую оценку — 13.766 балла. Она проиграла россиянке Лилии Ахаимовой (14,733) почти один балл.

После этого Байлз должна была выступить на разновысоких брусьях, но команда произвела замену. Затем стало известно, что Симона вообще не сможет продолжить борьбу в командном многоборье.

Соревнования проходят в настоящий момент, прямая трансляция доступна по ссылке. Лидирует сборная России, до этого победившая в квалификации.