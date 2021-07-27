Матч второго тура Российской футбольной Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Зенитом» пройдет без зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба ростовской команды на официальном сайте. Игра состоится 1 августа в Ростове-на-Дону, начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Уважаемые болельщики! Мы вынуждены вам сообщить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области и согласно требованию Роспотребнадзора матч «Ростов» — «Зенит», который состоится 1 августа, пройдёт без зрителей», — гласит сообщение клуба.

Напомним, на старте нового сезона чемпионата России «Зенит» одержал победу над «Химками» со счетом 3:1. «Ростов» в первом туре потерпел поражение от «Динамо» — 0:2. В тот же день стало известно, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин возглавил сборную России.