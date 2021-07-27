Российские гимнастки Владислава Уразова и Ангелина Мельникова неудачно выступили на бревне в финале командного многоборья на Олимпиаде в Токио.

Перед упражнением на бревне российская команда шла на первом месте, опережая американок на два балла. Однако Уразова и Мельникова допустили падения со снаряда.

Уразова получила оценку 12,633 балла, Мельникова — 12,566. Выступившая к этому времени американка Грейс Каллум заработала 13,666 балла. Впереди выступления Виктории Листуновой, Сунисы Ли и Джордан Чайлс.

Напомним, с командного многоборья снялась 19-кратная чемпионка мира Симона Байлз. Она неудачно выступила в опорном прыжке и отказалась от продолжения борьбы.