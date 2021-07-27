Американская гимнастка Симона Байлз снялась с командного многоборья на Олимпиаде в Токио из-за психологических проблем после того, как покинула зал с повреждением ноги.

Об этом рассказала журналистка Моника Альба в своём «твиттере» со ссылкой на слова тренера команды, произнесенные в эфире NBC.

Напомним, 19-кратная чемпионка мира Байлз выступила только в опорном прыжке. Из-за неудачного приземления она получила низкую оценку, проиграв россиянке Лилии Ахаимовой почти целый балл. После этого Байлз не вышла на упражнения на брусьях, а затем вообще снялась с соревнований.

После двух снарядов сборная России опережала США на два балла, но Ангелина Мельникова и Владислава Уразова упали с бревна и потеряли преимущество. Судьба золотой медали еще не решена.