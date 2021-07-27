Женская сборная России по баскетболу 3х3 сыграет со сборной Китая в полуфинале Олимпиады в Токио.

Россиянки досрочно гарантировали себе выход в плей-офф. Благодаря сегодняшней победе над итальянками они заняли второе место в группе и прошли сразу в полуфинал, минуя четвертьфинальную стадию. Китаянки сыграли в четвертьфинале, где обыграли Италию со счетом 19:13.

На групповом этапе Россия уже играла с Китаем и одержала победу со счетом 19:9. В полуфинал также пробилась сборная США, соперником которой станет либо Япония, либо Франция.

Напомним, мужская сборная России тоже вышла в плей-офф олимпийского турнира, однако миновать четвертьфинальную стадию не смогла.