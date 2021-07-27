Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады в Токио. В матче 1/4 финала россияне обыграли команду Нидерландов со счетом 21:19.

В полуфинале олимпийского турнира российским баскетболистам предстоит сыграть с Сербией. Ранее команды встречались на групповом этапе, сборная России потерпела поражение.

Ранее в полуфинал турнира вышла и женская сборная России. Заняв второе место в группе, команда миновала стадию четвертьфинала. Завтра россиянки сыграют с китаянками за выход в финал.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на нынешнее лето. Медали разыгрываются в 33 видах спорта, соревнования проходят с 23 июля по 8 августа.