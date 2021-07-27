Американская гимнастка Симона Байлз поддержала россиянку Ангелину Мельникову после неудачного выступления на бревне в финале командного многоборья.

Борьба за золото Олимпиады в Токио проходит прямо сейчас. После двух снарядов сборная России лидировала с большим отрывом, однако Мельникова и Владислава Уразова упали с бревна и растеряли преимущество. Байлз обняла Мельникову после падения.

Сама американка снялась с командного многоборья после опорного прыжка. Байлз неудачно приземлилась и получила низкую оценку, проиграв россиянке Лилии Ахаимовой почти целый балл. Как стало известно позднее, Симона травмировала ногу и не смогла продолжить борьбу.