Аналитики букмекерских контор назвали фаворита Российской футбольной Премьер-Лиги после первого тура нового сезона.

Главным претендентом на чемпионство считается петербургский «Зенит», обыгравший «Химки» на старте турнира. Если сине-бело-голубые вновь станут первыми, сыграет ставка за 1.50.

«Спартак» в первом туре потерпел поражение от «Рубина». Коэффициент на чемпионство красно-белых сейчас составляет 6.50.

На ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар», которые набрали по три очка, можно поставить за 15.00. Шансы «Динамо» оцениваются коэффициентом 25.00.

Напомним, «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл три чемпионата России подряд.