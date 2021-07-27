На летних Олимпийских играх в Токио завершился финал командного многоборья в женской спортивной гимнастике. Золотые медали завоевали спортсменки из России, набравшие 169,528 балла.

Российскую команду представляли Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Лилия Ахаимова и Владислава Уразова. Спортсменки вышли вперед после первого снаряда и уже не отдали лидерство, несмотря на два падения с бревна.

Серебряные медали завоевали спортсменки из США, набравшие 166,096 балла. Им не смогла помочь Симона Байлз, из-за травмы снявшаяся после опорного прыжка.

Бронзовые медали достались сборной Великобритании, заработавшей 164,096 балла.

Напомним, днем ранее мужская сборная России выиграла командное золото.