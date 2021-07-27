Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала, что по-прежнему планирует получить медицинское образование.

В этом году спортсменка поступает в РГУФК на направление «Спорт». По словам фигуристки, в медицинский вуз она собирается поступить через несколько лет.

«Медицину я не забрасывала, я активно учу химию и биологию, поступать планирую через 3-4 года, это моя мечта, и я не собираюсь от неё отказываться, чего бы мне это не стоило», — рассказала Косторная, слова которой приводятся в фан-аккаунте спортсменки.

Косторная добавила, что на неё повлияли книги «Не навреди» и «Призвание» британского нейрохирурга Генри Марша.