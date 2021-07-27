Тхэквондист сборной России Владислав Ларин завоевал золото Олимпиады-2020 в весовой категории свыше 80 кг. В финальном поединке россиянин победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счётом 15:9.

Это уже четвёртая медаль россиян в тхэквондо. Накануне Максим Храмцов принёс стране первое в истории олимпийское золото (до 80 кг). Также Татьяна Минина взяла серебро в весе до 57 кг, а Михаил Артамонов — бронзу в весе до 57 кг.

На счету сборной России уже семь золотых медалей Олимпиады, а также семь серебряных и четыре бронзовых. В медальном зачёте команда идёт четвёртой.