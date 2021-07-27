Женская сборная России впервые в истории завоевала золото Олимпийских игр в командном многоборье. На Играх в Токио Россию представляли Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Лилия Ахаимова и Владислава Уразова. Они набрали 169,528 балла, опередив чемпионок двух предыдущих Олимпиад сборную США (166,096).

Для России это первые в истории золотые медали Олимпиады в женском командном многоборье. На дебютных для страны Играх-1996 россиянки завоевали серебро, четыре года спустя снова стали вторыми, в 2004 году — третьими. В 2008 году Россия впервые в истории осталась без медали в этой дисциплине (четвёртое место), зато две следующие Олимпиады снова брали серебро, уступая только американкам.

Предыдущий раз нашей стране удалось взять золото в женском командном многоборье в 1992 году под названием «Объединённая команда». Тогда Россию представляли Светлана Богинская, Татьяна Лысенко, Розалина Галиева, Татьяна Гуцу, Елена Груднева и Оксана Чусовитина.

Примечательно, что последняя в возрасте 46 лет выступила на нынешней Олимпиаде в Токио, которая стала для неё восьмой.