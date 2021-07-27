Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и совладелец его академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала ситуацию с хореографом Сергеем Розановым. Хореограф пришёл в академию Плющенко в мае 2020 года, работал с Александрой Трусовой и Алёной Косторной. Обе фигуристки летом вернулись в группу Этери Тутберидзе, а сегодня появилась информация, что академию Плющенко покинет и Розанов.

«Он уехал на три месяца за границу с тремя своими спортсменами, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Рудковской. — Все остальные спортсмены остались в академии. Мы с ним прекрасно общаемся, переписываемся. У меня и Евгения замечательные отношения с Сергеем. Мы собираемся привлекать его как специалиста-постановщика для соревновательных программ».

Также Рудковская подчеркнула, что академия продолжит работать с Еленой Ильиных и готова пригласить обоих для участия в зимних шоу.

«Сережа Розанов хочет больше путешествовать, работать с иностранцами. У человека поменялись приоритеты в жизни», — добавила продюсер.