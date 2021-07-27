Женская сборная России по спортивной гимнастике с президентом МОК Томасом Бахом. Фото ОКР

Женская сборная России по спортивной гимнастике с президентом МОК Томасом Бахом. Фото ОКР

Сегодня, 27 июля, сборная России завоевала шесть медалей Олимпийских игр в Токио.

Рано утром по Москве российские пловцы сделали дубль: на дистанции 100 м на спине Евгений Рылов завоевал золото с результатом 51,98, а Климент Колесников стал вторым, проплыв дистанцию за 52,00.

Сразу две медали взяли российские стрелки в микстах.

Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебро в стрельбе из пневматического пистолета.

Затем Юлия Каримова и Сергей Каменский взяли бронзу в пневматической винтовке (10 м).

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории взяла золото Олимпиады в командном турнире.

Наконец Владислав Ларин выиграл соревнования тхэквондистов в весовой категории свыше 80 кг.