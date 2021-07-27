На Олимпиаде в Токио завершились матчи группового этапа женского футбольного турнира. В заключительный день были зафиксированы следующие результаты:

Новая Зеландия — Швеция — 0:2 (0:2)

США — Австралия — 0:0

Канада — Великобритания — 1:1 (0:0)

Чили — Япония — 0:1 (0:0)

Бразилия — Замбия — 1:0 (1:0)

Нидерланды — Китай — 8:2 (3:1)

По итогам группового этапа определились все участники 1/4 финала.

Канада — Бразилия

Великобритания — Австралия

Швеция — Япония

Нидерланды — США

Все четвертьфиналы пройдут 30 июля и стартуют в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00 соответственно.