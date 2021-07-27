На Олимпиаде в Токио завершились матчи группового этапа женского футбольного турнира. В заключительный день были зафиксированы следующие результаты:
Новая Зеландия — Швеция — 0:2 (0:2)
США — Австралия — 0:0
Канада — Великобритания — 1:1 (0:0)
Чили — Япония — 0:1 (0:0)
Бразилия — Замбия — 1:0 (1:0)
Нидерланды — Китай — 8:2 (3:1)
По итогам группового этапа определились все участники 1/4 финала.
Канада — Бразилия
Великобритания — Австралия
Швеция — Япония
Нидерланды — США
Все четвертьфиналы пройдут 30 июля и стартуют в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00 соответственно.
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