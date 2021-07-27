Завершился очередной соревновательный день Олимпиады-2020 в Токио. Сборная России завоевала три золотых, две серебряных и бронзовую медаль.

Плавание

Евгений Рылов и Климент Колесников завоевали золото и серебро в плавании на дистанции 100 м на спине. Рылов поставил европейский рекорд (51,98), а Колесников уступил ему две сотые секунды (52,00).

Спортивная гимнастика

Женская сборная России впервые в истории завоевала золотые медали Олимпийских игр в командном многоборье. Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Лилия Ахаимова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла и обошли победительниц двух последних Игр команду США (166,096).

Стрельба

Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебро в стрельбе из пневматического пистолета в миксте, уступив в финале китайскому дуэту Цзян Чжаньсинь/Пан Вэй (14:16).

Юлия Каримова и Сергей Каменский взяли бронзу в стрельбе из пневматической винтовки в миксте, победив в поединке за третье место корейцев Квон Юн Чжи/Нам Тэ Юн (17:9).

Тхэквондо

Владислав Ларин выиграл соревнования в весовой категории свыше 80 кг, победив Деяна Георгиевски из Македонии (15:9).

Остальные результаты

Бадминтон

Сергей Сирант победил венгра Гергеля Крауза в групповом турнире (21:18, 21:18).

Владимир Иванов и Иван Созонов в состязании дуэтов обыграли Годвина Олофуа и Анолувапо Опейори из Нигерии (21:18, 21:10), но не вышли в плей-офф, став третьими в группе.

Баскетбол 3×3

Мужская сборная России проиграла в групповом турнире Сербии (10:21) и одолела в четвертьфинале Нидерланды (21:19). В полуфинале россияне снова встретятся с сербами.

Женская сборная России обыграла в групповом турнире Италию (17:9) и вышла напрямую в полуфинал, где сразится с Китаем.

Бокс

Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) победил Абдельхафида Бенчлаба из Алжира (5:0) и вышел в четвертьфинал, где встретится с представителем Германии Аммаром Абдулджаббаром.

Андрей Замковой (до 69 кг) победил Стивена Зимбу из Замбии (4:1) вышел в четвертьфинал, где встретится с Эскерханом Мадиевым из Грузии.

Велоспорт

Виктория Кирсанова отстала на круг в состязаниях по маунтинбайку у женщин.

Волейбол

Женская сборная России одержала вторую трёхсетовую победу в двух матчах группового этапа, обыграв Аргентину – 25:19, 25:15, 25:13.

Гандбол

Женская сборная России уступила в групповом этапе Швеции – 24:36.

Гребля на байдарках и каноэ

Алсу Миназова заняла итоговое 17-е место в слаломе в каноэ-одиночке, не сумев пробиться в финал.

Дзюдо

Дарья Давыдова проиграла в 1/16 финала в весе до 63 кг венесуэлке Анрикелис Барриос.

Алан Хубецов вылетел в четвертьфинале олимпийского турнира в весе до 81 кг, уступив Матиасу Кассе из Бельгии.

Настольный теннис

Кирилл Скачков проиграл представителю Германии Дмитрию Овчарову в третьем круге мужского одиночного разряда.

Парусный спорт

Сергей Комиссаров идёт девятым после шести гонок в классе «Лазер».

Екатерина Зюзина идёт 28-й после шести гонок в классе «Лазер Радиал».

Плавание

Мартин Малютин стал пятым на дистанции 200 м вольным стилем.

Евгения Чикунова Юлия Ефимова заняли четвёртое и пятое место на дистанции 100 м брассом.

Климент Колесников и Андрей Минаков вышли в полуфинал на дистанции 100 м вольным стилем с пятым и седьмым результатом соответственно.

Антон Чупков и Кирилл Пригода вышли в полуфинал на дистанции 200 м брассом с пятым и девятым результатом соответственно.

Александр Егоров и Илья Дружинин не смогли пройти квалификацию на 800 м вольным стилем (13-й и 30-й результаты соответственно).

Мужская сборная России вышла в финал эстафеты 4х200 м вольным стилем, показав четвёртое время.

Стрельба из лука

Елена Осипова в 1/32 финала победила малазийку Сякьеру Машайх (6:4), в 1/16 финала — немку Мишель Кроппен (6:4). В 1/8 финала её соперницей станет Бриони Питман из Великобритании.

Теннис

Аслан Карацев вылетел во втором круге, уступив Жереми Шарди из Франции (5:7, 6:4, 3:6).

Карен Хачанов вышел в третий круг, победив Джеймса Дакворта из Австралии (7:5, 6:1).

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал, обыграв Сару Соррибес-Тормо из Испании (6:1, 6:3).

Триатлон

Александра Разаренова в состязаниях женщин отстала на круг, Анастасия Горбунова получила травму и не финишировала.

Фехтование

Женская сборная России проиграла в четвертьфинале командного турнира шпажисток сборной Италии (31:33).