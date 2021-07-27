Завершился четвёртый соревновательный день на Олимпиаде в Токио. По его итогам лидерство медального зачёта сохранила команда Японии. На счету хозяев XXXII Игр 10 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград. Вслед за японцами идёт сборная США (9-8-8).

Тройку лидеров медального зачёта замыкает сборная Китая (9-5-7).

27 июля Россия завоевала шесть медалей

Золото:

Евгений Рылов (плавание, 100 м на спине)

Женская сборная России (спортивная гимнастика, командное многоборье)

Владислав Ларин (тхэквондо, свыше 80 кг)

Серебро:

Климент Колесников (плавание, 100 м на спине)

Виталина Бацарашкина/Артём Черноусов (стрельба, пневматический пистолет 10 м, микст)

Бронза:

Юлия Каримова/Сергей Каменский (стрельба, пневматическая винтовка 10 м, микст)

Сборная России продолжает идти на четвёртом месте с 7 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми наградами. По общему числу медалей (18) россияне делят третье место с Японией. Лидирует США (25), второй — Китай (21).