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  • 19:39,  27 июля 2021
Фигурное катание
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Алёна Косторная в восторге от стиля одежды Евгении Медведевой

Алёна Косторная в восторге от стиля одежды Евгении Медведевой
Российская фигуристка Алена Косторная. Фото: ФФККР

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная, отвечая на вопросы болельщиков, подчеркнула, что ей очень нравится стиль одежды Евгении Медведевой.

«В целом, я смотрю показы, мне очень нравится как одевается Женя Медведева, прям «Вау», восторг! Ну и естественно мне помогает Даша Павлюченко«, — приводит Инстаграм-аккаунт kostornaiateam ответ Косторной.

Также Косторная рассказала, что мечтает завести коня, а лучше двух. «Один красивый, другой для прыжков», — пояснила фигуристка. Кроме того, она мечтает научиться играть на фортепиано, а сейчас осваивает скрипку.

Напомним, минувший сезон Косторная провела в академии «Ангелы Плющенко», где тренировалась под руководством Сергея Розанова. Из-за проблем со здоровьем спортсменка выступила лишь на двух турнирах, а затем объявила о возвращении в группу Этери Тутберидзе.

В январе 2020 года Косторная выиграла чемпионат Европы. Так как в минувшем сезоне турнир не проводился из-за пандемии коронавируса, она остается действующей чемпионкой.

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