Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте опубликовал состав участников второго этапа юниорского «Гран-при», который пройдёт во французском Куршевеле с 24 по 28 августа.
От России выступят:
Юноши: Марк Кондратюк, Николай Урожаев
Запасные — Андрей Анисимов, Владислав Дикиджи, Артём Ковалёв, Андрей Кутовой, Егор Рухин, Кирилл Сарновский, Семён Соболев, Фёдор Зонов.
Девушки: Вероника Жилина, Анна Фролова
Запасные — Алина Горбачёва, Елизавета Куликоа, София Муравиева, София Самоделкина, Ульяна Ширяева, Мария Захарова.
Танцы: София Леонтьева/Даниил Горелкин, Елизавета Шичина/Гордей Хубулов
Запасные — Софья Качушкина/Олег Муратов, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Таисия Линчевская/Тимур Бабаев-Смирнов, Ольга Мамченкова/Марк Волков, Алиса Овсянкина/Матвей Самохин, Анна Румак/Глеб Гончаров, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Маргарита Свистунова/Дмитрий Студёнкин, Софья Тютюнина/Александр Шустицкий.
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