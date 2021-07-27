Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз объяснила, почему снялась с командного многоборья на Олимпиаде-2020. Она отказалась от дальнейших выступлений после опорного прыжка. Изначально сообщалось о травме, но затем в СМИ появилась информация о психологических проблемах у американки.

«Я посчитала, что будет лучше отойти в сторону и сосредоточиться, подумать. Девочки выступали очень хорошо, и мне не хотелось рисковать медалью команды ради того, чтобы просто принять участие в этом и потешить своё самолюбие», — приводит «Чемпионат» слова Байлз.

Гимнастка подчеркнула, что травмы она избежала, но решила не усугублять ситуацию, поскольку была уверена, что партнёрши по команде справятся и без неё.

В результате сборная США завоевала серебро в этой дисциплине после побед в 2012 и 2016 году. Золотые медали впервые в своей истории выиграла команда России. В составе российской сборной выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.