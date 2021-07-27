28 июля на Олимпийских играх в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей. Россияне смогут побороться за награды в десяти дисциплинах:

3:18 академическая гребля, женщины, двойки парные

3:30 академическая гребля, мужчины, двойки парные

3:50 академическая гребля, женщины, четвёрки

4:10 академическая гребля, мужчины, четвёрки

4:30 академическая гребля, мужчины, четвёрки парные

4:41 плавание, женщины, 200 м вольным стилем

4:50 академическая гребля, женщины, четвёрки парные

5:30 велоспорт, женщины, гонка с раздельным стартом

5:50 плавание, мужчины, 200 м баттерфляй

5:45 плавание, женщины, 200 м комплексом

5:55 плавание, женщины, 1500 м вольным стилем (Анастасия Кирпичникова)

6:25 плавание, мужчины, эстафета 4x200 м вольным стилем (сборная России)

8:00 велоспорт, мужчины, гонка с раздельным стартом (Александр Власов)

11:00 синхронные прыжки в воду, мужчины, трамплин 3 м (Евгений Кузнецов/Никита Шлейхер)

11:30 конный спорт, личная выездка

11:30 регби-7, мужчины, матч за 3-е место

12:00 регби-7, мужчины, финал

12:10 дзюдо, женщины, до 70 кг, за 3-е место (Мадина Таймазова в 1/16 финала)

12:25 дзюдо, женщины, до 70 кг, финал

12:30 фехтование, мужчины, командная сабля, за 3-е место и финал (сборная России в четвертьфинале)

12:35 дзюдо, мужчины, до 90 кг, за 3-е место (Михаил Игольников в 1/16 финала)

12:50 дзюдо, мужчины, до 90 кг, финал

13:15 спортивная гимнастика, мужчины, индивидуальное многоборье (Никита Нагорный, Артур Далалоян)

13:50 тяжёлая атлетика, мужчины, до 73 кг

14:45 баскетбол 3x3, женщины, матч за 3-е место (сборная России в полуфинале)

15:15 баскетбол 3x3, мужчины, матч за 3-е место (сборная России в полуфинале)

15:55 баскетбол 3x3, женщины, финал

16:25 баскетбол 3x3, мужчины, финал

В скобках указаны стадии, с которых представители России начнут борьбу 28 июля.