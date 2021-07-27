Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поздравила сборную России с победой в женском командном многоборье на Олимпиаде-2020.

«Я плачу. Поздравляю с исторической победой, с первой в новейшей истории России! Моя мечта сбылась. Понервничать нас девчонки заставили, но ничего. Я говорила, что непобедимых нет», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Хоркиной.

Россиянки взяли золото Игр впервые в истории. Сама Хоркина завоевала в командых турнирах Олимпиад серебро (Атланта-1996) и бронзу (Афины-2004).

В составе российской команды выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).