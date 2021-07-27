Спортсмены сборной России заработали уже более 87 миллионов рублей по итогам четырёх соревновательных дней Олимпиады-2020 в Токио. До начала Игр были объявлены базовые ставки за завоёванные медали: 4 миллиона за золото, 2,5 — за серебро, 1,7 — за бронзу. При этом данные премии не будут облагаться налогами.

Кроме того, атлеты получат также премии от государства, региональные и спонсорские выплаты.

Пока наилучшим заработком может похвастаться стрелок Виталина Бацарашкина. Она заработала 4 миллиона за победу в стрельбе из пневматического пистолета в одиночном разряде, а также 2,5 миллиона за серебро в дуэте с Артёмом Черноусовым в миксте.

На данный момент Россия идёт четвёртой в медальном зачёте с 7 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми наградами.