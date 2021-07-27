28 июля российские спортсмены продолжают борьбу на Олимпиаде в Токио. За награды поборются представители фехтования, дзюдо, плавания, велоспорта, прыжков в воду, баскетбола 3×3 и спортивной гимнастики.

Полное расписание соревнований с участием россиян выглядит следующим образом (несколько этапов соревнований в одном виде спорта сгруппированы в одну категорию):

3:00 стрельба, женщины, трап, квалификация (Дарья Семянова, Екатерина Субботина)

3:30 стрельба из лука, мужчины, 1/32 финала, Галсан Базажапов – Правин Джадхав (Индия)

10:00 стрельба из лука, мужчины, 1/16 финала

4:20 бадминтон, женщины, групповой раунд, Евгения Косецкая – Нозоми Окухара (Япония)

4:55 фехтование, мужчины, командная сабля, 1/4 финала Россия – Италия

5:50 фехтование, мужчины, командная сабля, за 5-8 места

6:45 фехтование, мужчины, командная сабля, 1/2 финала

7:40 фехтование, мужчины, командная сабля, за 5-е место

8:35 фехтование, мужчины, командная сабля, за 7-е место

12:30 фехтование, мужчины, командная сабля, за 3-е место

13:30 фехтование, мужчины, командная сабля, финал

5:10 дзюдо, женщины, до 70 кг, 1/16 финала Мадина Таймазова – Мария Бернабеу (Испания)

6:20 дзюдо, женщины, до 70 кг, 1/8 финала

7:15 дзюдо, женщины, до 70 кг, 1/4 финала

11:00 дзюдо, женщины, до 70 кг, утешительный раунд

11:30 дзюдо, женщины, до 70 кг, 1/2 финала

12:20 дзюдо, женщины, до 70 кг, за 3-е место

12:25 дзюдо, женщины, до 70 кг, финал

5:50 дзюдо, мужчины, до 90 кг, 1/16 финала Михаил Игольников – Селтус Йово (Бенин)

6:40 дзюдо, мужчины, до 90 кг, 1/8 финала

7:30 дзюдо, мужчины, до 90 кг, 1/4 финала

11:15 дзюдо, мужчины, до 90 кг, утешительный раунд

11:45 дзюдо, мужчины, до 90 кг, 1/2 финала

12:35 дзюдо, мужчины, до 90 кг, за 3-е место

12:50 дзюдо, мужчины, до 90 кг, финал

5:00 теннис, мужчины, одиночный разряд, третий круг, Даниил Медведев — Фабио Фоньини (Италия), Карен Хачанов — Диего Шварцман (Аргентина)

6:00 гребля на байдарках и каноэ, женщины, каноэ-одиночка, спринт, квалификация (Алсу Миназова)

6:05 парусный спорт, мужчины, 470, гонки 1-2 (Павел Созыкин/Денис Грибанов)

6:15 парусный спорт, женщины, RS:X, гонки 7-9 (Анна Хворикова)

6:26 плавание, мужчины, эстафета 4x200 м вольным стилем (сборная России)

6:30 стрельба, мужчины, трап, квалификация (Алексей Алипов)

6:30 теннис, женщины, одиночный разряд, 1/4 финала Анастасия Павлюченкова — Белинда Бенчич (Швейцария)

6:30 теннис, женщины, парный разряд, 1/4 финала Вероника Кудерметова/Елена Веснина — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина)6:05 парусный спорт, мужчины, RS:X, гонки 7-9 (Александр Аскеров)

7:00 гребля на байдарках и каноэ, мужчины, каноэ-одиночка, спринт, квалификация (Павел Эйгель)

7:39 бокс, мужчины, до 81 кг, 1/8 финала Имам Хатаев – Бекзад Нурдаулетов (Казахстан)

8:00 велоспорт, мужчины, гонка с раздельным стартом (Александр Власов)

8:00 теннис, микст, первый круг, Кристина Младенович/Николя Маю (Франция) — Елена Веснина/Аслан Карацев, Дарья Юрак/Иван Додиг (Хорватия) — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв5:54 плавание, женщины, 1500 м вольным стилем (Анастасия Кирпичникова)

11:00 пляжный волейбол, женщины, групповой раунд, Надежда Макрогузова/Светлана Холомина – Марта Менегатти/Виктория Орси Тот (Италия)

11:00 синхронные прыжки в воду, мужчины, трамплин 3 м (Евгений Кузнецов/Никита Шлейхер)

11:30 бокс, женщины, до 75 кг, 1/8 финала Земфира Магомедалиева – Наоми Грэм (США)

11:30 баскетбол 3×3, мужчины, полуфинал, Сербия – Россия

15:15 баскетбол 3x3, мужчины, матч за 3-е место

16:25 баскетбол 3x3, мужчины, финал

12:20 баскетбол 3×3, женщины, полуфинал, Россия – Китай

14:45 баскетбол 3x3, женщины, матч за 3-е место

15:55 баскетбол 3x3, женщины, финал

13:15 спортивная гимнастика, мужчины, индивидуальное многоборье (Никита Нагорный, Артур Далалоян)

13:24 бокс, мужчины, до 57 кг, 1/8 финала Альберт Батыргазиев – Алекси де ла Крус

(Доминиканская республика)

15:45 волейбол, мужчины, групповой раунд, Бразилия – Россия