В сети опубликовано видео эмоций женской сборной России по спортивной гимнастике после победы в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Россиянки впервые в истории завоевали золото Игр. Команду представляли Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Лилия Ахаимова и Владислава Уразова. Они набрали 169,528 балла, опередив чемпионок двух предыдущих Олимпиад сборную США (166,096).

Предыдущий раз нашей стране удалось взять золото в женском командном многоборье в 1992 году под названием «Объединённая команда». Тогда Россию представляли Светлана Богинская, Татьяна Лысенко, Розалина Галиева, Татьяна Гуцу, Елена Груднева и Оксана Чусовитина.