Симона Байлз (слева) и другие гимнастки сборной США поздравляют россиянок с победой на Олимпиаде-2020 в командном многоборье. Скриншот трансляции

Симона Байлз (слева) и другие гимнастки сборной США поздравляют россиянок с победой на Олимпиаде-2020 в командном многоборье. Скриншот трансляции

Сборная США поздравила команду России по спортивной гимнастике с победой в женском командном многоборье на Олимпиаде-2020. Россиянки впервые в истории завоевали золото Игр в данной дисциплине. Команду представляли Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Лилия Ахаимова и Владислава Уразова. Они набрали 169,528 балла, опередив американок (166,096), которые выигрывали командное многоборье на двух предыдущих Играх подряд.

Первой к российским гимнасткам подошла четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз.

Американка снялась с командного турнира после выступления в первой дисциплине — опорном прыжке. По её словам, причиной стали личные обстоятельства.

Вслед за Байлз россиянок поздравили и другие американские гимнастки. Обе команды обнялись и тепло пообщались.