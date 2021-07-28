Сегодня, 28 июля, в рамках группового этапа мужского турнира Олимпийских игр-2020 сыграют сборные России и Бразилии. Игра начнётся в 15:45 по московскому времени.

Обе команды удачно начали групповой раунд. Россия одержала четырёхсетовые победы над Аргентиной и США (3:1), а Бразилия сперва в трёх сетах победила Тунис (3:0), а затем в пятисетовом поединке взяла верх над Аргентиной (3:2).

Россия и Бразилия встречаются на пятой Олимпиаде подряд. В 2004 году россияне уступили бразильцам в групповом этапе в трёх сетах (0:3). Четыре года спустя Россия взяла реванш, победив бразильцев в группе 3:1. В 2016 году россияне снова проиграли бразильцам в трёх сетах, но уже в полуфинале (0:3).

Самым запоминающимся поединком сборных стал финал 2012 года. Бразильцы выиграли первые два сета — 25:19, 25:20, а в концовке третьего сперва вели 22:19, а затем имели два матчбола (24:23, 25:24). Тем не менее, подопечные Владимира Алекно вырвали победу в третьем сете (29:27), а затем победили в двух последующих (25:22, 15:9) и впервые в российской истории завоевали золото Игр.