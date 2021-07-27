Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом. Об этом хоккеист сообщил в своём Твиттере, выложив фото с подписанным соглашением.

«Кэпиталз» на официальном сайте уточнили детали сделки. Контракт Овечкина заключён на пять лет на общую сумму 47,5 миллионов долларов (в среднем за год 9,5 млн). Таким образом, по новому соглашению форвард останется в клубе до 40 лет.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по матчам (1197), голам (730) и очкам (1320). В 2010 году форвард был назначен капитаном команды, а в 2018-м завоевал первый в истории «Вашингтона» Кубок Стэнли. Также «Кэпиталз» с Овечкиным в качестве капитана трижды выигрывали Президентский кубок.

В 2006 году Овечкин получил «Колдер Трофи», трижды брал «Харт Трофи», в 2008-м завоевал «Арт Росс Трофи», а также отметился рядом других индивидуальных наград.

Если Овечкин доиграет в «Вашингтоне» до конца контракта, то проведёт в клубе 21 сезон, повторив рекорд спортивных франшиз столицы США. Только два спортсмена задерживались в вашингтонских клубах на 20 лет и более: игрок в американский футбол Даррелл Грин (20 сезонов, с 1983 по 2002) и бейсболист Уолтер Джонсон (21 сезон, с 1907 по 1927).

В сезоне-2020/21 Овечкин набрал 42 (24+18) очка в 48 матчах регулярного чемпионата, а также отметился 4 (2+2) очками в плей-офф.