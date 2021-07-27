Российский нападающий Павел Бучневич официально стал игроком «Сент-Луиса». Контракт с 26-летним форвардом заключён на четыре года на общую сумму 23,2 миллиона долларов (5,8 миллиона в год).

С 2016 года Бучневич защищал цвета «Рейнджерс». 23 июля нью-йоркский клуб обменял его в «Блюз» на нападающего Самуэля Блэйза и право выбора во втором раунде драфта 2022 года.

В сезоне-2020/21 Бучневич набрал 48 (20+28) очков в 54 матчах регулярного чемпионата. Это лучший результат хоккеиста в НХЛ.

Вторую половину сезона-2015/16 Бучневич провёл в составе СКА.