«Зенит» разгромил «Химки» в матче второго тура Молодёжной лиги со счётом 6:0. Счёт на 11-й минуте с пенальти открыл Даниил Столяров. На 35-й минуте Кирилл Хвастухин увеличил преимущество петербуржцев.

Во второй половине Иван Коршунов оформил дубль, отличившись на 60-й и 77-й минуте. Савва Котов забил на 83-й минуте пятый мяч зенитовцев, а через две минуты Арсений Зинангиров установил окончательный счёт встречи.

«Зенит» одержал две победы в двух играх молодежной лиги. В первом туре зенитовцы обыграли «Ахмат» 2:1.