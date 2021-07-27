Сегодня, 28 июля, на Олимпиаде в Токио состоятся матчи во всех пяти теннисных разрядах.

В мужском одиночном разряде пройдут матчи третьего круга. Вторая ракетка мира Даниил Медведев встретится с итальянцем Фабио Фоньини. Их поединок намечен на 5:00 по московскому времени. В первых двух играх Медведев сперва победил казахстанца Александра Бублика (6:4, 7:6 (8:10)), а затем представителя Индии Сумита Нагала (6:2, 6:1).

Фоньини и Медведев провели между собой шесть матчей. В первой их встрече в 2017 году победу одержал итальянец, затем Медведев выиграл пять раз подряд. Победитель их сегодняшнего противостояния выйдет в четвертьфинал на триумфатора матча Пабло Карреньо-Буста — Доминик Кёпфер.

В другой игре третьего круга Карен Хачанов встретится с Диего Шварцманом из Аргентины. Их матч должен начаться в 6:30. Хачанов по пути к их матчу обыграл японца Йосихито Нисиоку (3:6, 6:1, 6:2) и Джеймса Дакворта из Австралии (7:5, 6:1).

Шварцман и Хачанов встречались между собой четыре раза, счёт в их противостоянии 3:1 в пользу аргентинца. Если Хачанову удастся выиграть, он выйдет в четвертьфинал на победителя поединка Уго Умбера и Стефаноса Циципаса.

В женском одиночном разряде стартуют игры 1/4 финала. Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (начало — в 6:30). По пути к четвертьфиналу Павлюченкова победила итальянку Сару Эррани (6:0, 6:1), немку Анну-Лену Фридзам (6:1, 6:1) и испанку Сару Соррибес-Тормо (6:1, 6:3).

В семи очных играх Павлюченкова обыграла Бенчич дважды и проиграла пять раз. В случае выхода в полуфинал россиянка встретится с победительницей матча Елена Рыбакина — Гарбинье Мугуруса.

Четвертьфинальные поединки состоятся и в женском парном разряде. Финалистки Уимблдона-2021 Вероника Кудерметова и Елена Веснина встретятся с сестрами-близнецами Людмилой и Надеждой Киченок из Украины. Начало их матча намечено на 5:00.

В первом круге Кудерметова и Веснина победили немок Анну-Лену Фридзам и Лауру Зигемунд (6:2, 7:5), во втором вырвали победу у голландок Кики Бертенс и Деми Схурс (6:2, 3:6, 10:7).

Кроме того, стартует розыгрыш теннисного турнира Олимпиады в миксте. Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся с французами Кристиной Младенович и Николя Маю (начало — в 8:00). Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв сыграют против хорватов Дарьи Юрак и Ивана Додига (9:30).

Начало матчей может быть изменено.