Состав участников Молодёжной хоккейной лиги пополнили два новых клуба, сообщает официальный сайт МХЛ. Ими стали «Локо-76» из Ярославля и «Молот» из Перми.

«Локо-76» — второй ярославский клуб в МХЛ после «Локо», обе команды входят в структуру представителя КХЛ «Локомотива».

«Молот» выступал в МХЛ в сезонах-2012/13 (как «Октан») и 2013/14.

32 участника МХЛ прошлого сезона сохранили свои места в лиге. В их числе — два клуба из Санкт-Петербурга — «Динамо», «СКА-1946», а также «СКА-Варяги» из Ленинградской области.

Клубы будут разделены на две конференции — «Запад» и «Восток» — по 17 клубов в каждой.

В 2021 году Кубок Харламова выиграло московское «Динамо», победившее в финальной серии «Локо» 4-1.